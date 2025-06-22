ماكرون يدعو نظيره الإيراني إلى استئناف الحوار الدبلوماسي ويطالب بخفض التوتر

باريس في 22 يونيو/ وام/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلى استئناف عاجل للمحادثات الدبلوماسية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي إثر الضربات الجوية التي استهدفت مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وذكر قصر الإليزيه، في بيان رسمي، أن ماكرون عبّر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني عن قلقه البالغ من خطورة التصعيد الحالي، مشددًا على أن الطريق الوحيد لتفادي تفاقم الأزمة يمر عبر الحلول الدبلوماسية والحوار المباشر.

وقال البيان إن الرئيس الفرنسي شدد على أهمية العودة إلى الالتزامات الدولية في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار ماكرون إلى أن التوترات الحالية لا تخدم استقرار المنطقة، داعيًا إلى تحلّي جميع الأطراف بضبط النفس وتفادي الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب.