غرفة الشارقة تبحث تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كازاخستان

الشارقة في 22 يونيو/وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والعمل على دعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة سعادة ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

استعرض الجانبان علاقات التعاون القائمة وآليات تعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال تبادل الوفود التجارية وتنظيم فعاليات ومعارض متخصصة تتيح لمجتمعي الأعمال والمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية وسلطا الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل أرضية خصبة للتعاون، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، حرص "غرفة الشارقة" على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية مع جمهورية كازاخستان، مشيراً إلى التزام الغرفة بتقديم التسهيلات والخدمات النوعية كافة والتي تضمن نجاح استثمارات الشركات الكازاخستانية في الشارقة.

وشدد على أن علاقات الصداقة المتنامية بين الإمارات وكازاخستان توفر مناخاً مواتياً لتعزيزالتعاون المشترك، ودفع الاستثمارات المتبادلة نحو قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة، تعكس التطلعات التنموية للبلدين.

من جانبه أشاد وفد جمهورية كازاخستان بالدور البارز الذي تلعبه غرفة الشارقة لإتاحة فرص تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الكازاخستاني يرى في الشارقة وجهة واعدة للاستثمار والتوسع، نظراً لما توفره من بيئة أعمال جاذبة وتسهيلات نوعية، معرباً عن رغبته بتكثيف العمل المشترك لعقد لقاءات اقتصادية تتيح فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.