تركيا تعرب عن قلقها العميق إزاء التداعيات المحتملة للهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية

أنقرة في 22 يونيو/وام/ أعربت تركيا عن قلقها العميق إزاء التداعيات المحتملة للهجوم الأمريكي على منشآت نووية في إيران وقالت إن هذه الخطوة زادت من مخاطر اتساع رقعة الاشتباكات.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن تركيا كانت تحذر باستمرار من مخاطر اتساع رقعة الصراع الذي بدأ في المنطقة بسبب "العدوان الإسرائيلي"، وما نجم عن ذلك من تهديد أجواء الاستقرار والأمن فيها.

وحذرت من أن تؤدي مثل هذه التطورات إلى تصعيد النزاع الإقليمي إلى مستوى عالمي، مشيرا إلى عدم رغبة أنقرة في "وقوع هذا السيناريو الكارثي".

ودعت جميع الأطراف المعنية إلى "التصرف بمسؤولية، ووقف الهجمات المتبادلة فورا، وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والدمار" وأكدت أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وطالبت وزارة الخارجية التركية في ختام بيانها المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي بين الأطراف المعنية