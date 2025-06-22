الصين تدين «بشدة» الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية

بكين في 22 يونيو/وام/ أعربت الصين عن "إدانتها الشديدة" للهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر اليوم “الأحد” إن "الهجوم الأمريكي يعد انتهاكا جسيما لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي" ويفاقم بشكل كبير التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت الصين أطراف النزاع "خاصة إسرائيل"، إلى وقف إطلاق النار، وحماية السكان المدنيين، وتهيئة الطريق أمام الحوار والمفاوضات.

وأكدت الصين استعدادها لتحمل المسؤولية إلى جانب المجتمع الدولي من أجل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.