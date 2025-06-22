النمسا تؤكد أن قصف المنشآت النووية الإيرانية “خطوة دراماتيكية” وتدعو إلى حل سياسي

فيينا في 22 يونيو /وام/ وصفت بيآتا ماينل رايزنجر، وزير خارجية النمسا، قصف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها “خطوة دراماتيكية” ودعت إلى حلول سياسية في هذا الشأن رافضة تصعيد دوامة العنف.

وأكدت رايزنجر في بيان لها موقف بلادها الرافض لحيازة إيران أسلحة نووية محمّلة وقالت إن النمسا ستواصل دعم الدبلوماسية بدلًا من التصعيد مع تفعيل القانون الدولي ودعت جميع الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية فورًا والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وحذرت من حدوث تطورات تعرض الجهود الدبلوماسية للخطر، وقالت :"يجب أن يكون واضحا أن تهديدات إيران بالانسحاب المحتمل من معاهدة منع الانتشار النووي من شأنه أن يعرض العودة إلى الدبلوماسية للخطر".