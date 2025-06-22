منظمة التعاون الإسلامي تُعرب عن انشغالها إزاء استهداف المنشآت النووية الإيرانية

جدة في 22 يونيو/وام/ أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عميق انشغالها لتطورات الأحداث إزاء استهداف المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، وأن يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها اليوم “إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوانين والمواثيق الدولية” داعيةً إلى تجنب التصعيد وضبط النفس والتهدئة وتحكيم لغة الحوار والعمل على العودة إلى المفاوضات والسبل السلمية.