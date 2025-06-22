اليابان تدعو للتهدئة في أعقاب الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية

طوكيو في 22 يونيو / وام / أعرب رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، عن "قلقه البالغ" إزاء التطورات في إيران، مؤكداً أن الأولوية هي "تهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن"، كما شدد على "ضرورة منع إيران من تطوير برنامجها النووي".

وأصدر إيشيبا تعليمات مباشرة للوزارات والهيئات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين في الشرق الأوسط، والمراقبة الحثيثة لأي تأثيرات على إمدادات الطاقة للبلاد.

واستجابة لهذه التوجيهات، تواصل الحكومة اليابانية عمليات إجلاء رعاياها، حيث نجحت في تأمين خروج 108 أشخاص، بينهم مواطنون وأفراد عائلاتهم، من إيران وإسرائيل.

ولتأمين عمليات مستقبلية، وضعت اليابان طائرتي نقل عسكريتين من طراز "سي-2" في حالة تأهب في قاعدتها بجيبوتي.