ناميبيا تفوز بالنسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة 2025

دبي في 22 يونيو / وام / توج منتخب ناميبيا بلقب النسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة (نتبول) 2025، التي استضافتها دبي للمرة الأولى، واختتمت منافساتها أمس في صالة نادي النصر الرياضي، بتنظيم مشترك من مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة الشبكة، بالتعاون مع شركة فالكون، وبرعاية شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات.

ونجح منتخب ناميبيا في حسم اللقب بعد تصدره الترتيب العام للمنتخبات الستة المشاركة، عقب فوزه في المباراة الختامية على منتخب سنغافورة بنتيجة 62-53، فيما حصد منتخب كينيا المركز الثالث بتغلبه على منتخب إيرلندا 46-37.

وجاء منتخب الإمارات في المركز الخامس بعد فوزه على الولايات المتحدة الأمريكية 65-48.

وعقب نهاية اليوم الختامي، قام كل من سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعبدالرحمن الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الشبكة، بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.