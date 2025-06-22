5 لاعبين يمثلون "أوبتمست" الشراع في بطولة العالم بسلوفينيا

الشارقة في 22 يونيو/ وام / يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث لفئة "أوبتمست" في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة بورتوروز السلوفينية خلال الفترة من 26 يونيو إلى 6 يوليو 2025.

يمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من خليفة الرميثي، زايد الحوسني، ذياب المهيري، لوكا هيرفي، وكارولينا باجاك.

وأكد محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن مشاركة المنتخب تأتي بدعم وتوجيه مباشر من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، الذي حرص على تسخير كافة الإمكانات لضمان ظهور مشرف لأبناء الإمارات في المحفل العالمي.

وشدد العبيدلي على أن المنتخب يطمح للمنافسة على منصات التتويج، رغم قوة البطولة وحجم المشاركة الدولية الرفيعة.