مجلس الأمن الدولي يعقد إجتماعا طارئا لبحث التطورات في المنطقة

نيويورك في 22 يونيو / وام / يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، لبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وخاصة مستجدات الحالة ما بين إيران وإسرائيل والبرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار بند جدول أعمال المجلس المعنون "التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الإجتماع بيانا، يوضح فيه موقف المنظمة بشأن خطورة هذه التطورات، كما يستمع أعضاء المجلس خلال الإجتماع إلى إحاطتين يقدمهما كل من أمين عام الأمم المتحدة المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين في إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة ميروسلاف جينتشا، وأيضا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.