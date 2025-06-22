يوفنتوس يفوز على الوداد في مونديال الأندية لكرة القدم

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يوفنتوس يفوز على الوداد في مونديال الأندية لكرة القدم

فيلادلفيا في 22 يونيو/ وام / فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على الوداد المغربي 4 - 1 اليوم في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.
وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وبقي الوداد بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث.
ويلتقي في وقت لاحق من فجر غد فريقا العين ومانشستر سيتي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.