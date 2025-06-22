فيلادلفيا في 22 يونيو/ وام / فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على الوداد المغربي 4 - 1 اليوم في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.
وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وبقي الوداد بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث.
ويلتقي في وقت لاحق من فجر غد فريقا العين ومانشستر سيتي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
يوفنتوس يفوز على الوداد في مونديال الأندية لكرة القدم
فيلادلفيا في 22 يونيو/ وام / فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على الوداد المغربي 4 - 1 اليوم في ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.