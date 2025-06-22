150 فعالية في النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم

دبي في 22 يونيو / وام / أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم اليوم فعاليات الدورة التاسعة من برنامجه الصيفي تحت شعار "صيفنا حلو"، والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، بمشاركة 200 عضو، و100 متطوع ومتطوعة، و30 جهة داعمة.

ويتضمن البرنامج أكثر من 150 فعالية متنوعة تشمل أنشطة رياضية وبرامج متخصصة، إلى جانب 30 رحلة ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية، إضافة إلى برامج تدريبية تفاعلية ودورات مصممة لتتناسب مع مختلف فئات الإعاقة، ضمن أربعة محاور رئيسية هي: المستقبل، الابتكار، الاستدامة، والمهارات الحياتية.

وخصص النادي يوم الأربعاء من كل أسبوع لتنظيم زيارات ميدانية إلى الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية تحت شعار "من المجتمع إلى المجتمع".

وأكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، أن إطلاق البرنامج يتزامن مع "عام المجتمع 2025"، المبادرة الوطنية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.