ولي العهد السعودي يؤكد لماكرون وميلوني على أولوية خفض التصعيد في المنطقة

جدة في 22 يونيو / وام / أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، على موقف المملكة العربية السعودية الداعي إلى بذل كافة الجهود لضبط النفس وتجنب التصعيد، وضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وقد جرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتداعيات العمليات العسكرية الأخيرة، وعلى وجه الخصوص استهداف الولايات المتحدة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.

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