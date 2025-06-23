مجلس عجمان للشباب يطلق مبادرة "غَرس" لتعزيز مفاهيم الاستدامة

عجمان في 23 يونيو/ وام/ أطلق مجلس عجمان للشباب مبادرة "غَرس"، التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة لدى الشباب، وتحفيز مشاركتهم في القضايا البيئية، انطلاقا من وعيهم وقدرتهم على التأثير المجتمعي.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الوطنية لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظم بالتعاون مع مجلس الإمارات لريادة الأعمال، ومجلس الإمارات للزراعة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، وجامعة عجمان، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، والمنظمة البيئية "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "Greenpeace MENA".

وتضمنت أجندة "غَرس" سلسلة من الفعاليات الفكرية والتفاعلية، من بينها جلستان حواريتان مع خبراء ومتخصصين في مجالات البيئة، والزراعة، والمحتوى الرقمي المستدام، كما أتيحت خلالهما الفرصة لطلبة الجامعات لعرض مبادرات طلابية مبتكرة تسعى لإيجاد حلول بيئية محلية، إلى جانب أنشطة ميدانية في الطبيعة تمحورت حول الزراعة المجتمعية.

وألقت حمدة المطروشي، مدير مكتب الإستراتيجية وتطوير الأداء في دائرة التنمية السياحية في عجمان، كلمة في افتتاح المبادرة، أكدت فيها أهمية إشراك الشباب في التصدي للتغير البيئي بما يتناسب مع أولويات المجتمع المحلي، وضرورة تعزيز دورهم في التنمية الشاملة والمستدامة بما يحقق أهداف الرؤية الشاملة لدولة الإمارات.

كما تضمنت المبادرة جلسة حوارية بعنوان "بيئة تُشبِهنا"، أدارتها نجلاء المطروشي، عضو مجلس عجمان للشباب، وتم خلالها تسليط الضوء على أهمية الهوية البيئية المحلية، من خلال حوارات مع نخبة من المتحدثين الذين يمثلون تجارب واقعية متنوعة في الميدان البيئي.

وشارك في الجلسة الدكتور عبيد علي الشامسي، أحد أبرز رواد الزراعة المائية في الدولة، وأحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ونورا زايد، مدير شراكات إستراتيجية بمنظمة "Greenpeace MENA" ، بالإضافة إلى صانع المحتوى البيئي أحمد المرزوقي.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة كيفية إعادة صياغة العلاقة بين البيئة والمجتمع المحلي، بعيدا عن الحلول المستوردة التي لا تتماشى بالضرورة مع السياق الإماراتي.

وأكد أحمد سيف المهيري، أهمية التكامل بين السياسات البيئية والعمل المجتمعي من خلال مبادرات شبابية تبنى من الأرض وتحاكي الواقع، مشيرا إلى أهمية تحفيزهم على المشاركة الفاعلة في القضايا التي تخدم المجتمع.

وجاءت الجلسة الثانية، بعنوان "كيف تتكلم البيئة لغتنا؟"، وأدارتها المهندسة فاطمة العوضي، عضو مجلس شباب عجمان، التي ركزت خلال الجلسة على ربط البيئة بلغة الشباب وتخصصاتهم.

وشارك في الجلسة عدة متحدثين، من بينهم فاطمة الموسوي، رائدة الأعمال، وصاحبة مشروع "يقند الراس"، وأسماء محمد من مجلس الإمارات للزراعة، والناشط البيئي عبدالقادر زقوت من " Greenpeace MENA"، والمهندس الحسن فرج الله، المتخصص في التقنية والتعليم البيئي المجتمعي.