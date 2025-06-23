"الاقتصاد والسياحة" و "التجارة والصناعة" العمانية تعززان تعاونهما

أبوظبي في 23 يونيو /وام/ عقدت إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، اجتماعاً تنسيقياً مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في دعم المنافسة وتمكين الممارسات التجارية السليمة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة لا سيما السريعة النمو.

وركز الجانبان خلال اجتماعهما على الآليات والطرق التي ترصد السلوكيات الاحتكارية في الأسواق الرقمية، وتفعيل أدوات إنفاذ القانون لضمان بيئات أعمال شفافة وعادلة، وتحفيز زيادة استثمارات القطاع الخاص، وأكدا أهمية تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات البشرية، بما يعزز من مكانة البلدين الشقيقين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياسات التنافسية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لتجربة دولة الإمارات في تنظيم عملية المنافسة في السوق الإماراتية بقطاع التجارة الإلكترونية، لا سيما منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة.

واتفق الطرفان، في ختام الاجتماع، على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في وضع خطة تتضمن تنظيم ورش عمل تقنية حول اقتصاد المنصات الرقمية، وتبادل البيانات والخبرات لدعم الدراسات والأبحاث ذات البعد العابر للحدود.

