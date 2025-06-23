“السباق إلى دبي" للجولف 2025 يحقق أرقاما قياسية

دبي في 23 يونيو /وام/ سجّلت جولة "دي بي ورلد" للجولف، التي تُقام تحت شعار "السباق إلى دبي"، أرقاماً قياسية خلال النصف الأول من موسم 2025، مع تنظيم 23 بطولة في 19 دولة عبر خمس قارات، في إنجاز يُعزّز الحضور الإماراتي في المشهد الرياضي العالمي، ويؤكد مكانة الدولة كمركز رياضي دولي بارز.

ويُنتظر أن يبلغ عدد البطولات خلال الموسم الحالي 42 بطولة في 26 دولة، على أن تُختتم التصفيات النهائية في دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولتي "أبوظبي إتش إس بي سي" و"جولة دي بي ورلد" في دبي.

ويحافظ النجم روري ماكلروي، على صدارة ترتيب "السباق إلى دبي" برصيد 2205 نقاط، بعد تحقيقه إنجازاً تاريخياً بالفوز ببطولة "الماسترز" الأميركية، ليُكمل بذلك "الجراند سلام" وينضم إلى نخبة من أساطير اللعبة، منهم تايغر وودز، وجاك نيكولاس.

ويتطلع ماكلروي لتحقيق لقبه السابع في "السباق إلى دبي"، والرابع توالياً، خلال التصفيات الختامية التي تُقام في نادي ياس لينكس في أبوظبي من 6 إلى 9 نوفمبر، ثم في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.

وشهد الموسم الحالي تنوعاً في التتويج، حيث توزّعت ألقاب البطولات الـ23 على 23 لاعباً مختلفاً، من بينهم 13 لاعباً أحرزوا أول ألقابهم في جولة "دي بي ورلد"، ما يعكس تصاعد مستوى المنافسة وتطور أداء اللاعبين.

كما تتواصل مبادرة "سلسلة البطولات"، التي تُكرّم أفضل اللاعبين في مراحل محددة من الموسم، مع منح جوائز مالية إضافية وبطاقات تأهل إلى سلسلة "باك 9".

وتم حتى الآن تتويج 3 لاعبين، هم: جون باري، بلقب "السلسلة الافتتاحية"، ولوري كانتر، بلقب "السلسلة الدولية"، وكيتا ناكاجيما، بلقب "السلسلة الآسيوية".

وتبقى المنافسة مفتوحة على لقب "كأس هاري فاردون"، مع تقارب النقاط بين المتصدر روري ماكلروي، وملاحقيه، حيث يأتي تيريل هاتون، ثانياً بفارق 283 نقطة، يليه لوري كانتر، وجون باري، ولي هاوتونج، وكريستوفر ريتان، وروبرت ماكنتاير، في ظل استمرار المنافسات خلال الأشهر المقبلة.