صندوق الوطن يطلق سلسلة محاضرات "قيمنا.. إرثنا.. هويتنا"

أبوظبي في 23 يونيو /وام/ اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إطلاق سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية التي تستمر على مدى عام 2025، احتفاء بعام المجتمع، وذلك في المراكز الثقافية والشبابية المنتشرة في أنحاء الدولة، تحت شعار "قيمنا.. إرثنا.. هويتنا" بهدف ترسيخ الهوية الوطنية لتتحول إلى أسلوب حياة يومي يعيشه أبناء المجتمع الإماراتي بكافة فئاته، وتعبيراً صادقاً عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن سلسلة المحاضرات تأتي في إطار حرص صندوق الوطن على تعزيز التلاحم المجتمعي، وإبراز إرث الآباء والأجداد، وصون القيم الأصيلة التي تشكل جوهر الشخصية الإماراتية، مؤكدا أن عام المجتمع يمثل فرصة ذهبية لتجديد العهد بالولاء للوطن، والاعتزاز بقيمه وغرسها في نفوس الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، الذي يؤكد دائما على أهمية قيم الإمارات وتراثها في حفظ الهوية وصيانة المجتمع بفئاته كافة.

وقال إن سلسلة المحاضرات التي ينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع عدد من الهيئات والوزرات والمؤسسات المحلية، بمختلف المراكز الثقافية والشبابية بالدولة، تتضمن مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمفكرين الإماراتيين البارزين، الذين سيقدمون رؤى علمية وثقافية حول مفاهيم الهوية الوطنية، وأهمية الإرث الحضاري، ودور المجتمع في صون المكتسبات الوطنية، إضافة إلى دور الآثار والثقافة والمعرفة والأنشطة المجتمعية المختلفة في تعزيز هذه القيم لدى الجميع.

وقال معاليه: "إننا في دولة الإمارات، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نسير بثقة نحو المستقبل، مستندين إلى إرث عظيم وقيم أصيلة، وتاريخ نفخر به، وحاضر نبنيه معا بقيمنا وتسامحنا وعملنا الجاد، ونفخر أن تكون هويتنا الوطنية هي الحصن المنيع الذي نواجه به التحديات ونحقق به الإنجازات، وإننا نعيش في دولة جعلت من احترام الآخر، والاعتزاز بالهوية أسساً راسخة لنهضتها".

من جانبه أكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن هذه المحاضرات ستنظم أسبوعيا في المراكز الثقافية والشبابية بالدولة، بحسب جدول محدد يوضح أماكن وأوقات إقامتها، وموضوعاتها المختلفة، بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

وتضم قائمة المتحدثين في المحاضرات، الأستاذ الدكتور سعد الطويسي، أستاذ الآثار في جامعة الإمارات، الذي سيقدم سلسلة محاضرات بعنوان "جذور الفخر: الإرث الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة"، يتناول فيها نشأة الحضارة على أرض الإمارات، والمعالم الأثرية التي تشهد على عراقة هذا الوطن، ودور الإماراتيين عبر العصور في بناء حضارة أصيلة ذات خصوصية عربية وإسلامية، والدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الذي سيسهم بمجموعة من المحاضرات التعريفية منها "مدخل تعريفي حول التاريخ: أهميته ودوره"، و"ملامح مشرقة من تاريخ الإمارات" وتُسلط الضوء على المحطات المضيئة في مسيرة الوطن، و"شخصيات تاريخية عظيمة تنتمي لأرض الإمارات" لتعريف الأجيال الجديدة بالرموز الوطنية التي كان لها أثر كبير في مسيرة النهضة والتقدم، و"التعريف بالتراث وفروعه"، ويشرح فيها أنواع التراث المادي والمعنوي ودوره في تعزيز الهوية.

كما تضم القائمة، الدكتورة ميثاء الهاملي، التي تقدم فعالية "قهوة العصر مع الدكتورة ميثاء الهاملي"، وهي جلسات نقاشية مفتوحة وغير رسمية تهدف إلى تحفيز الشباب على طرح أفكارهم وأسئلتهم حول الهوية والقيم الوطنية في أجواء تفاعلية، والأستاذ الدكتور علي الكنيسي، أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي، الذي يقدم محاضرات حول "كيف تُبنى الهوية من خلال القدوة الحسنة"، يركز فيها على دور الأفراد والنماذج الوطنية المشرفة في ترسيخ الهوية، وكيف تسهم القدوة في تعزيز القيم في المجتمع، والكاتب والمخرج عمر غباش، ويقدم جلسات فكرية تتمحور حول "مفهوم الهوية الوطنية في ظل المتغيرات العالمية".

وأوضح القرقاوي، أن صندوق الوطن حرص على أن تُنظم هذه المحاضرات في مراكز الثقافة والشباب في إمارات الدولة يوم "الثلاثاء" من كل أسبوع، اعتبارا من يوم غد، وأنها ستكون مفتوحة أمام الجمهور من الفئات العمرية المختلفة.