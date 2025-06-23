" أبوظبي للرياضات البحرية" يطلق برنامج“نوخذة أبوظبي” بمشاركة 200 بحار

أبوظبي في 23 يونيو/ وام / أعلنت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، عن إطلاق برنامج “نوخذة أبوظبي” في 30 يونيو الحالي، والذي يستمر على مدار شهرين بمشاركة أكثر من 200 من البحارة والمهتمين برياضة الشراع.

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الإبحار الشراعي بين الأجيال الناشئة وتعزيز ارتباط الشباب بالتراث البحري الإماراتي، من خلال تدريبهم على المهارات الأساسية للإبحار وقيادة المحامل، وتأهيلهم للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدما.

كما يركّز البرنامج على اكتشاف المواهب الشابة عبر فرق مختصة تقوم بمتابعة وتقييم المشاركين، تمهيدًا لتأهيلهم للمنافسة في فئات 43 و60 قدما، بما يسهم في ضمان استمرارية الرياضة التراثية وتخريج جيل جديد من النواخذة القادرين على مواصلة حمل راية الإرث البحري.

وتقام الحصص التدريبية للبرنامج أسبوعيًا على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار زمني محدد، وبإشراف مدربين مختصين.

ويأتي إطلاق “نوخذة أبوظبي” في إطار الرؤية الإستراتيجية لأكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والرامية إلى صون التراث البحري الإماراتي وتقديمه بصيغة عصرية تتماشى مع تطلعات الشباب، وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم الرياضات التراثية، تزامنًا مع إعلان عام 2025 عامًا للمجتمع.