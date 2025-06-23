هيئة أبوظبي للتراث تطلق مسابقة إبداعية جديدة في"ليوا للرطب"

أبوظبي في 23 يونيو/ وام / أطلقت هيئة أبوظبي للتراث مسابقة إبداعية جديدة ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ21 التي تقام في الفترة من 14 إلى27 يوليو المقبل بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

وأعلنت الهيئة أن المسابقة التي تأتي باسم "إبداع من جذع النخلة" تهدف إلى تشجيع إعادة تدوير جذع النخلة لإنتاج قطع فنية تحقق قيمة مستدامة تجمع بين الجانبين الفني والبيئي في إطار الاحتفاء بالنخلة، بما يتسق مع طبيعة المهرجان الذي يقام بالتزامن مع موسم خرف الرطب في دولة الإمارات، ويهدف إلى إبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها في المجتمع الإماراتي، باعتبارها أحد مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي.

وتتمثل طبيعة المسابقة المخصصة لمواطني دولة الإمارات ورصدت للفائزين بها جوائز قيمة، في النحت على جذوع النخل يدوياً وباستخدام أدوات بسيطة لاستلهام التراث الإماراتي الغني بعناصره المتميزة، والبيئة المحيطة من مبان حديثة أو قديمة أوحصون أو قلاع موجودة في إمارة أبوظبي أو في أي منطقة من مناطق الدولة، مع تجنب نحت الكائنات الحية والأشخاص، ويسمح لكل متنافس بالمشاركة بقطعة واحدة فقط.

وأوضحت الهيئة أن تسليم الأعمال سيكون بموقع المهرجان يوم 13 يوليو 2025، قبل الانطلاق بيوم، على أن يسجل المشارك مسبقاً عبر تطبيق المهرجان، وسيتم تحكيم الأعمال المتقدمة للمنافسة وفق عدد من المعايير التي تشمل الشكل الجمالي للقطعة وتناسق الأجزاء من حيث الحجم، وإظهار التفاصيل من خلال عمق النحت وجودته، وارتباط موضوع النحت بالتراث الإماراتي وتمثيل مواضيع من البيئة الإماراتية، وجودة الخامة المستخدمة من حيث صلابة الجذع وخلوه من الإصابات الحشرية والفطرية والجفاف التام للقطعة، على أن لا يزيد الارتفاع عن 75 سم ولا يقل عن 35 سم.