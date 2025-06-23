"منتخبات الدراجات" تشارك في 4 بطولات قارية وعالمية خلال 2025

روما في 23 يونيو/ وام / تشارك منتخبات الإمارات الوطنية للدراجات الهوائية في 4 بطولات قارية وعالمية خلال الفترة المقبلة تتصدرها بطولة العالم للطريق والمقررة في رواندا وتنطلق يوم 21 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى بطولة العالم للمضمار للناشئين في هولندا، وكأس آسيا للمضمار في تايلاند، وطواف صلالة في عمان.

وانطلق اليوم في إيطاليا المعسكر تدريبي للمنتخبات الوطنية للدراجات، والذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل، في إطار البرنامج الإعدادي للمرحلة المقبلة.