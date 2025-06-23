قائد عام شرطة أبوظبي يتفقد الجهود التطويرية بمركز شرطة الشعبية

أبوظبي في 23 يونيو /وام/ اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على الخطط والمبادرات التطويرية في مركز شرطة الشعبية، بمديرية شرطة العاصمة وذلك في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل في القطاعات والإدارات والمراكز الشرطية والوقوف على أداء العاملين ومناقشة المقترحات الهادفة التي تعزز مبادرات وخطط التحسين والتطوير المستقبلي.

وتفقد معاليه سير العمل والخدمات المقدمة للجمهور والتقنيات المتطورة المستخدمة والتي تعزز الاستباقية في تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية في استدامة الأمن والأمان والحفاظ على المنجزات التطويرية وفق أفضل المعايير العالمية.

وحث معاليه على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف، مؤكدًا اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أفضل بيئة للعمل في مراكز الشرطة الشاملة، بالتركيز على تطوير قدرات العاملين فيها لتقديم الخدمات المتميزة ونشر الجودة والتميز المؤسسي.



