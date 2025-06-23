في اليوم العالمي للمرأة في الهندسة.. إماراتيات يصنعن التميز الصناعي

أبوظبي في 23 يونيو/ وام / أكدت مجموعة “إمستيل”، التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ "اليوم العالمي للمرأة في الهندسة" الذي يصادف 23 يونيو من كل عام.

وتبنّت المجموعة سياساتٍ استباقيةً لتعزيز التوطين وتمكين الكوادر النسائية، حيث تُشكّل المواطنات الإماراتيات أكثر من 60% من إجمالي القوى العاملة النسائية في “إمستيل”، ما يعكس الالتزام بتعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، بما في ذلك المجالات الهندسية والصناعية الدقيقة.

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لـ "إمستيل"، أن المجموعة تنتهج سياسات متكاملة تُعنى بالاستدامة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة الإماراتية لتكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن ما تحقق من تمكين للمهندسات الإماراتيات يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة، وبناء بيئة عمل تقوم على مبدأ الشمول والتوازن بين الكفاءة والتنوع.

ولفت إلى أن اليوم العالمي للمرأة في الهندسة يمثل فرصة للاحتفاء بالإنجازات الملهمة التي حققتها المهندسات الإماراتيات، مؤكداً أن المجموعة تواصل دعمها لمسيرتهن المهنية وتعزيز دورهن في دفع عجلة النمو الصناعي في الدولة.

وقالت المهندسة مريم الشامسي، مهندسة عمليات في المجموعة، أن تجربتها في "إمستيل" ساهمت بشكل ملموس في تطوير شخصيتها المهنية، حيث تعمل ضمن فريق العمليات على مراقبة الأداء والإنتاج والسلامة، إلى جانب متابعة المؤشرات الفنية المتعلقة بصهر الحديد ونسب الكربون.

واستعرضت المهندسة عفراء اليعقوبي، إحدى المهندسات في المجموعة، دورها في تطوير مستقبل الصناعة باستخدام أدوات رقمية متقدمة وتحسين مستمر للكفاءة، خاصة ضمن التوجهات المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية البيئية التي تشجع على مواصلة العمل نحو مستقبل يتميز بالوعي والمسؤولية.

وتؤكد المجموعة في اليوم العالمي للمرأة في الهندسة، أن الاستثمار في الكفاءات النسائية هو استثمار في المستقبل، وأن المرأة الإماراتية قادرة على الريادة والابتكار في قلب المصانع والمختبرات، كما هي في كافة مجالات الحياة.