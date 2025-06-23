مجموعة دبي للمجوهرات تطلق حملة "جوائز ذهبية" خلال مفاجآت صيف دبي

دبي في 23 يونيو/ وام / تطلق مجموعة دبي للمجوهرات حملة استثنائية هي الأضخم حتى الآن، تحت عنوان "جوائز ذهبية" وذلك خلال “مفاجآت صيف دبي 2025” ، التي ستنطلق 27 يونيو الحالي وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

وتقدم الحملة لزوار دبي والمقيمين فيها، موسماً حافلاً بالمكافآت والتوفير والمفاجآت الذهبية وفرص الفوز بمجرد شراء مجوهرات بقيمة 1,000 درهم أو أكثر من أي من المتاجر المشاركة، إضافة إلى العديد من الجوائز والمكافآت الأخرى.

وقالت ليلى سهيل، عضوة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات إن مفاجآت صيف دبي تواصل جذب المتسوقين الباحثين عن القيمة، ومع حملتنا الجديدة، نقدم مزيجاً فريداً من الجوائز المميزة والعروض التنافسية، ما يعزز مكانة دبي كعاصمة للذهب والمجوهرات.