الأزهر يدين تفجير كنيسة “مار إلياس” ويعزي أبناء الشعب السوري

القاهرة في 23 يونيو /وام/ أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت كنيسة "مار إلياس" في منطقة الدويلعة شرق دمشق، والتي أودت بحياة عشرات الأبرياء من المدنيين فضلا عن إصابة آخرين، وذلك على يد "إرهابي غاشم" تجرد من كل مشاعر الإنسانية والرحمة.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له، أن مثل هذه الجرائم الوحشية تناقض كل التناقض مقاصد الأديان السماوية وتعاليم الأخلاق الإنسانية، وهي اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة والأمن والعبادة، كما تؤجج نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وطالب الأزهر الجميع، بالتصدي لهذا الإرهاب الأسود بكل أشكاله، وبذل الجهود كافة من أجل استقرار المنطقة وحماية المدنيين وإنقاذهم من براثن العنف والطائفية المقيتة.