"وزارة الصحة" تدعم الاستدامة الصحية للأفراد عند التقدم في العمر

دبي في 23 يونيو/ وام / نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة تدريبية متخصصة لسفراء الصحة والعمر المديد، بمشاركة نخبة من أفراد المجتمع من مختلف إمارات الدولة، ممن هم في منتصف العمر، تم اختيارهم ليكونوا سفراءً مؤثرين في نشر الثقافة الصحية الداعمة لجودة الحياة مع التقدم في العمر، وذلك في إطار تحقيق إستراتيجية الوزارة نحو رفع مستوى الصحة العامة لدى مجتمع وقائي واعي آمن وملتزم صحياً.

وتأتي هذه الورشة ، التي استمرت ثلاثة أيام في ديوان الوزارة في دبي، ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ نموذج مجتمعي قائم على التمكين الصحي والوقاية الاستباقية، بما ينسجم مع توجهات الدولة ومبادراتها الوطنية في مجال الصحة العامة، لا سيما السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وبرامج تعزيز صحة الأسرة وكبار السن، والخطط الوطنية لاستدامة مجتمع وقائي مستدام.

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مبادرة "سفراء الصحة والعمر المديد" تجسيد عملي لإستراتيجية الوزارة في التحول إلى نموذج رعاية صحية استباقي قائم على المشاركة المجتمعية والوقاية الشاملة، من خلال تعزيز الوعي وتمكين أفراد المجتمع من أداء دور حيوي في تحسين مستوى الصحة العامة، وهو خيار إستراتيجي لضمان استدامة النظام الصحي للمجتمع، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني وعبء الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، استناداً إلى منهجية علمية تعزز التكامل مع الإطار الوطني للتمتع بالصحة مع التقدم في العمر.