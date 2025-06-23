"دبي القضائي" يوقع اتفاقية مع المعهد العالي للقضاء في المغرب

دبي في 23 يونيو/ وام/ وقع معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات وتنمية القدرات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد “عن بُعد”، بحضور سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء المغربي.

وتهدف المذكرة إلى تطوير البرامج التدريبية والندوات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الإصدارات والمواد العلمية، ودعم البحث العلمي وتطوير الدراسات القانونية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين الجانبين لتعزيز التواصل المؤسسي والتكامل المعرفي.

وأكدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي أن المذكرة خطوة نوعية في دعم جهود التمكين القانوني وتطوير الكوادر القضائية، مشيرة إلى أنها تمثل إطار عمل مشترك يسهم في نشر المعرفة القانونية وتوسيع آفاق التعاون القضائي بين البلدين، بما يدعم مسيرة التميز المؤسسي ويعزز الثقافة القانونية.

من جانبه، أكد سعادة القاضي عبد الحنين التوزاني، أن المذكرة تجسّد التزام الطرفين بتطوير البرامج التكوينية وتعزيز المعارف القانونية، من خلال تنسيق الجهود في مجالات التدريب والتأهيل القضائي.