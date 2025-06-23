"محيط الأضواء" يعود إلى "سي وورلد جزيرة ياس" بحلة متجددة وتجارب غامرة

أبوظبي في 23 يونيو/ وام / تستضيف "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، الدورة الثانية من مهرجان "محيط الأضواء"، الذي يُقام يوميًا من 28 يونيو حتى 31 أغسطس 2025.

ويقدّم المهرجان برنامجا ترفيهيا متنوعا يناسب جميع الأعمار، وسط أجواء صيفية مفعمة بالحيوية، ويحتفي بقصة عالم "المحيط يجمعنا"، التي تسلط الضوء على العلاقة بين الإنسان والمحيطات.

ويتضمن البرنامج عروضا حيّة وفقرات دمى متحركة بمشاركة شخصيات "سي وورلد" المحبوبة، إضافة إلى فعاليات جديدة منها: عرض بصري بأضواء النيون، ورقص بريك دانس، وعروض أداء هوائي، وتجربة “الديسكو الصامت” كما يعاد تقديم أنشطة محببة للأطفال مثل الرسم على الوجوه وفنون النيون.

ويجسد المهرجان رسالة "سي وورلد أبوظبي" في الجمع بين الترفيه والتوعية البيئية، ضمن مبادرة "زيارتكم تدعم مهمتنا" التي تسهم في دعم جهود مركز ياس سي وورلد لحماية وإنقاذ الحياة البحرية.

وتستمر فعاليات المهرجان يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً حتى 31 أغسطس 2025.