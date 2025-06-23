الاتحاد الأوروبي يعين ممثلة خاصة جديدة لحقوق الإنسان

بروكسل في 23 يونيو/ وام / أعلن المجلس الأوروبي عن تعيين كايسا أولونجرين ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

وقال بيان للمجلس الأوروبي إن الممثلة الخاصة الجديدة للاتحاد الأوروبي ستواصل عمل أسلافها للمساهمة في تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، ومواقفه بشأن تعزيز الإمتثال للقانون الإنساني الدولي، ودعم العدالة الجنائية الدولية.

وستعمل الممثلة الخاصة بشكل وثيق مع دائرة العمل الخارجي الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان فعالية سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ووضوحها في الإجراءات الخارجية.