الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم سوريا

بروكسل في 23 يونيو/ وام / أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم عملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة سورية ومملوكة لها للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.

ورحب بيان صادر عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل بالتزام الحكومة الانتقالية ببناء سوريا جديدة تقوم على المصالحة الوطنية والمساءلة وسيادة القانون وفصل السلطات، فضلاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، مع الحفاظ الكامل على التنوع في البلاد.

كما رحب الوزراء بالتصريحات التي تتعهد بتطوير علاقات سلمية مع جميع الدول والاحترام الكامل للقانون الدولي.

وأعرب البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الحكومة الانتقالية في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، وحث جميع الجهات الخارجية دون استثناء على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأدان أي أعمال أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب، وكذلك محاولات تقويض استقرار سوريا وآفاق انتقال سلمي، بما في ذلك من خلال التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي.

وقال البيان إن انتقال سوريا وإعادة إعمارها يتطلبان جهودًا مستدامة طويلة الأمد مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني، ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف، ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه السياسي والمالي، وتسهيل التعافي الاقتصادي لسوريا.