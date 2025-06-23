تطوير مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع "نسيج" و"كلاريفيت"

أبوظبي في 23 يونيو/ وام / وقّع الأرشيف والمكتبة الوطنية اتفاقا مع شركتي "نسيج" و"كلاريفيت" لإطلاق مشروع متكامل يهدف إلى بناء وتطوير مجموعات المكتبة الوطنية، وذلك في إطار رسالته الرامية إلى إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها.

تم توقيع الاتفاق بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتضمن توريد كتب بلغات متعددة وموضوعات مختارة تتماشى مع إستراتيجية بناء مقتنيات المكتبة، وفهرستها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن إتاحتها بسرعة وكفاءة عبر أفضل المنصات الرقمية.

ويتضمن الاتفاق كذلك فهرسة المقتنيات الحالية الموجودة في المكتبة الوطنية، تمهيداً لإتاحتها للاستفادة منها بشكل أوسع.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن المشروع يشكل رافعة إستراتيجية لتفعيل الأدوار الوطنية المناطة بالمكتبة، وفي مقدمتها دعم الإنتاج الفكري الوطني وحفظه وتنظيمه، إلى جانب توفير بيئة معلوماتية وبحثية متكاملة تدعم الثقافة وصنع القرار.

وأشار إلى أن المشروع يُعزز موقع المكتبة الوطنية كمصدر موثوق للمعلومة، وركيزة لحفظ الذاكرة المؤسسية والمعرفية للدولة، فضلاً عن دوره في دعم الهوية الوطنية وصون التراث، ومواكبة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.