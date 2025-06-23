كهرباء الشارقة تفتح باب التسجيل للمنح الدراسية للعام الجامعي 2025-2026

الشارقة في 23 يونيو/ وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اليوم عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة وأمريكية الشارقة للعام الجامعي 2025-2026.

ودعت الهيئة الطلبة والطالبات الراغبين في التقديم، ممّن يستوفون شروط المنحة، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.sewa.gov.ae، وذلك خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 31 يوليو 2025.

وأكدت أمنة العويس، مديرة برنامج المنح الدراية بالهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الهيئة بالاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل، انسجاماً مع رؤيتها في بناء مجتمع معرفي مستدام، ودعم التعليم، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشارت إلى أن شروط التقديم للتأهل للحصول على المنحة الدراسية تتضمن أن يكون الطالب ضمن إحدى 3 فئات، وهي أن يكون من المواطنين حاملي قيد إمارة الشارقة، أو أبناء المواطنات حاملي قيد إمارة الشارقة، أو أبناء الأئمة والمؤذّنين المنتسبين لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وتتضمن بقية الاشتراطات أن يكون من خريجي الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 85%، وأن يكون من خريجي السنة الحالية، وحاصلاً على قبول من جامعة الشارقة أو الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وأضافت العويس أن على الطلاب المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط والمستندات المطلوبة، وتعبئة استمارة الطلب الإلكترونية مع إرفاق الوثائق اللازمة قبل انتهاء فترة التقديم.