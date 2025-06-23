خبراء التكنولوجيا يستعرضون ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجمع الشارقة للابتكار

الشارقة في 23 يونيو / وام / نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فعالية متخصصة ضمن برنامج "لقاء الأعمال الصباحي"، تحت شعار "وُلد في الشارقة، وصُنع للعالم"، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وشهد الحدث تقديم رؤى متقدمة من ممثلين عن شركات عالمية كبرى، من بينها "NVIDIA"، و"HP"، و"Qamia"، و"الحثبور بيكال"، حيث استعرض المشاركون أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، إلى جانب استعراض أبرز الابتكارات التي يتم تطويرها داخل بيئة المجمع.

وسلط المشاركون الضوء على مفهوم "مصنع الذكاء الاصطناعي"، بوصفه نموذجًا متكاملاً لإدارة دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى النشر، مستندًا إلى خوارزميات تعلم الآلة، بهدف تسريع اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات.

وأكد حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمته خلال الفعالية، أن الحدث يعكس المكانة المتقدمة للشارقة كمركز إقليمي للابتكار، مشيراً إلى أن المجمع يواصل تعزيز الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في الريادة التكنولوجية.

وقال المحمودي: "هدفنا الربط بين الشركات الطموحة والمستثمرين، وجذب مشاريع نوعية في مجالات حيوية تشمل الرعاية الصحية، والاستدامة، والتصنيع المتقدم، والتنقل الذكي".

وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على ثلاث ركائز رئيسية لإنشاء منظومة فعالة لمصنع الذكاء الاصطناعي، هي: الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية التكنولوجية، والنموذج الاقتصادي المستدام، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين علماء البيانات والمطوّرين ومديري المنتجات والتنفيذيين.

واستعرض المشاركون عدداً من الابتكارات التقنية، من أبرزها نظام "Dialog XR" المطور من قبل شركة AHB، وهو روبوت محادثة متقدم يعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وتم تطويره بالكامل داخل مجمع الشارقة، حيث يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتقديم حلول قابلة للتوسع على المستوى العالمي.

وشملت الفعالية جولة تعريفية داخل مرافق المجمع، تضمنت زيارة إلى مختبر الشارقة المفتوح للابتكار (SoiLab)، حيث اطلع الضيوف على أبرز الإمكانات التقنية والبنية التحتية الداعمة للبحث والتطوير.