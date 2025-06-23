بلدية رأس الخيمة تصدر شهادات تسجيل لمختبرات مواد البناء وفحوصات التربة في الإمارة

رأس الخيمة في 23 يونيو / وام / أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إصدار متطلبات تنظيمية جديدة لمختبرات مواد البناء وفحوصات التربة وذلك في إطار مساعيها المستمرة للارتقاء بجودة قطاع البناء والتشييد في إمارة رأس الخيمة.

وجاء هذا الإصدار بعد تنفيذ سلسلة من الورش التوعوية والزيارات الميدانية للمختبرات العاملة في الإمارة، بهدف التدقيق والتحقق من مدى التزامها بالمعايير الفنية والاشتراطات المعتمدة من قبل البلدية.

وتكللت هذه الجهود بمنح العديد من شهادات التسجيل لمختبرات مواد البناء وفحوصات التربة من قبل قسم تراخيص المباني التابع لقطاع التطوير العمراني في البلدية، وذلك بعد التأكد من التزام المختبرات بالمتطلبات الفنية والتنظيمية كافة.

وتعكس هذه الخطوة حرص بلدية رأس الخيمة على ضمان موثوقية تقارير الفحص الصادرة عن المختبرات، من خلال التأكد من توافقها مع أعلى المعايير الدولية والمواصفات المحلية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جودة مشاريع البناء والإنشاءات على مستوى الإمارة.

وسيتم منح المختبرات التي تستوفي المتطلبات المحددة شهادة تسجيل رسمية وإدراجها ضمن القائمة المعتمدة للمختبرات المرخصة لدى إدارة التراخيص في دائرة بلدية رأس الخيمة، ما يعزز من مبدأ الشفافية ويضمن الالتزام المستمر بالجودة في أعمال الفحص والتقييم الفني.