شرطة دبي تنظم معرضين للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

دبي في 23 يونيو / وام / نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي معرضين توعويين في الريف مول ومركز برجمان، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المواد المخدرة وتعزيز دور الأسرة في وقاية الأبناء، وذلك برعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وأكد اللواء عيد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أهمية المناسبة العالمية في تسليط الضوء على خطورة المخدرات، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل على بناء جدار مجتمعي منيع عبر التوعية والوقاية، وتفعيل دور الأسرة الرقابي والوقائي.

وأوضح أن المعرضين ركّزا على تمكين أولياء الأمور من أدوات فعالة للتواصل الإيجابي مع الأبناء والتصدي للسلوكيات الخطرة، إلى جانب عرض المواد القانونية ذات العلاقة، ومنها المادة 89 التي تتيح علاج المتعاطين طوعاً من دون ملاحقة قانونية، والمادة 64 الخاصة بجرائم تمويل شراء المواد المخدرة.

من جهته أشار العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن شرطة دبي ستنظم معرضاً توعوياً ثالثاً في دبي فستيفال سيتي مول خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 2 يوليو المقبل، داعياً أفراد المجتمع إلى حضوره والاستفادة من برامجه التوعوية.

وفي سياق آخر، احتفل مجلس الروح الإيجابية وقسم التنوع الثقافي بشرطة دبي، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، باليوم العالمي للأب، من خلال تنظيم فعالية بمجمع دلسكو الرياضي لأكثر من 800 عامل، تقديراً لمكانة الأب ودور العمال في بناء المجتمع.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية إن الاحتفالية تأتي ترسيخاً لقيم العطاء والتقدير الإنساني، خاصةً للعمال الذين يعيشون بعيداً عن أسرهم ويقدمون نموذجاً مضيئاً للتضحية.

وتضمنت الفعالية مسابقات رياضية وثقافية، ومحاضرات توعوية حول المخدرات والابتزاز الإلكتروني والسلامة المرورية، إضافة إلى تعريف بالخدمات الذكية لشرطة دبي.