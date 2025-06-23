"طرق دبي" تبحث تبني تطبيقات تقنيات الكم لتعزيز مستقبل التنقل الذكي والأمن الرقمي

دبي في 23 مايو / وام / تبحث هيئة الطرق والمواصلات في دبي تبنّي تطبيقات تقنيات "الكم"، التي تتعلق بثلاثة مجالات؛ الاتصال الكمي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني الكمي، وذلك في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية الذكية، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأنظمة الذكية ودعم مستقبل النقل الذكي والأمن السيبراني وتحسين مستوى أمن البيانات والاستدامة والتوجه نحو الابتكار وتبني أحدث الابتكارات العالمية واستشراف المستقبل.

ونظّمت هيئة الطرق والمواصلات ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان "الاتصال الكمي وتطبيقاته في البنية التحتية الذكية بالتعاون مع شركة "CISCO" العالمية الرائدة في مجال تقنيات الشبكات وأمن المعلومات، وبمشاركة محاضرين متخصصين في مجال تقنيات الاتصال الكمي وعدد من موظفي الهيئة من مختلف الإدارات الفنية والتقنية ومن جهات خارجية.

وركزت الورشة على المفاهيم الأساسية للاتصال الكمي واستعراض أبرز الاتجاهات البحثية والتطبيقات المرتبطة بهذه التقنية الحديثة ومناقشة محاور رئيسية، شملت هدف الاتصال الكمي، ومقدمة في ميكانيك الكم، والحوسبة الكمية، والشبكات والأمن الكمي، وأبرز الأبحاث في الاتصال الكمي.

وأكدت مخرجات الورشة أهمية الاتصال الكمي بوصفه حلًا مستقبلياً واعداً في مجال الاتصالات، وأن هذه التقنية توفّر مستويات غير مسبوقة من الأمان والسرعة في نقل البيانات، مما يسهم في تسهيل سير العمليات وتكامل الأنظمة داخل المؤسسات الحيوية. وتُعد الهيئة من خلال هذه المبادرة، من الجهات الحكومية السبّاقة في المنطقة إلى استكشاف تطبيقات "الكم" في مجال النقل، باعتبارها من أحدث التطورات، التي يمكن أن تحدث تأثيراً جوهرياً على مختلف المجالات بتوظيف خدمات مبتكرة تعتمد على مبادئ فيزياء الكم، كأحد أعقد وأدق فروع الفيزياء لتميزها بقدرات خارقة في مجالات الأمن والتحليل والمعالجة.

وذكرت الهيئة أن مبادرتها في تبني تقنيات الكم وإمكانية تطبيقها في قطاع النقل، تتماشى مع توجهات حكومة دبي من خلال استشراف المستقبل وتبني حلول رقمية آمنة وفعالة لمواكبة التطورات على مستوى العالم وتحقيق السبق في تطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة البنية التحتية وأنظمة النقل.

وتواصل الهيئة تحقيق رؤيتها ورسالتها عبر جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات وتعزيز مكانة دبي على مستوى العالم، مشيرة إلى أن فريق عمل من الهيئة، وبالتنسيق مع شركاء استراتيجيين ومؤسسات بحثية متخصصة في مجال الاتصال الكمي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني الكمي، يتولون دراسة تطبيق تقنيات الكم في العديد من القطاعات والمهام المختلفة، وبهدف تمكين الهيئة من بناء بنية تحتية رقمية أكثر أماناً ومرونة واستدامة، تواكب المتغيرات التقنية السريعة عالمياً. ومن أهم مجالات تقنيات الكم، التي تدرس الهيئة تطبيقها في مؤسساتها وقطاعاتها، "الاتصال الكمي"، وهو نظام جديد لنقل البيانات باستخدام جسيمات الضوء (الفوتونات)، حيث يضمن سرية المعلومات ويكشف أي محاولة مشبوهة أو اختراقات، ويمكن تطبيقها في العديد من المجالات بالهيئة، إضافةً إلى تقنيات الكم المستهدف دراستها للتطبيق في الهيئة، "الحوسبة الكمية"، من خلال تعزيز استخدام جيل جديد من الحواسيب يملك القدرة الفائقة على معالجة البيانات وتحليل "السيناريوهات" المعقدة بسرعة كبيرة، من بين تطبيقاته تحليل بيانات حركة النقل والمرور، والتنبؤ بالازدحام المروري، وتوجيه المركبات ذاتية القيادة، وتحسين تخطيط المسارات، وجدولة النقل الجماعي.

كما تضم تقنيات الكم أيضاً "الأمن السيبراني الكمي"، حيث تستخدم خوارزميات مقاومة للاختراقات، وتحصِّن الأنظمة ضد التهديدات السيبرانية المستقبلية، وتطِّبق في حماية المنصات الرقمية التشغيلية وتؤمِّن البنية التحتية الذكية والشبكات الداخلية ومنع الهجمات والاختراقات المستقبلية.