"شطرنج الشارقة" يشارك في بطولة النجوم و"عربية المغرب"

الشارقة في 23 يونيو / وام / اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال اجتماعه أمس برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس النادي مشاركة النادي في بطولة "نجوم الشطرنج" التي ستقام في موسكو خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 1 من يوليو المقبل ممثلا في 4 لاعبين هم صقر عيسى وراشد الحمادي ومحمد المعيني وعبدالرحمن آل علي.

كما اعتمد مشاركة النادي في البطولة العربية للفئات العمرية بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو المقبل بمشاركة 12 لاعباً ويرافقهم 3 مدربين.

وهنأ مجلس الإدارة خلال الاجتماع اختيار 3 لاعبين من النادي من أصل 5 لاعبين من رياضة الشطرنج ضمن منصة لجنة المواهب التي أطلقتها وزارة الرياضة مؤخراً تحت مظلة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية وهم صقر عيسى خميس وراشد حسين الحمادي وسافين سافار.

واطلع أعضاء مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع على ترتيبات المعسكر الخاص بإعداد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن خلال الشهر المقبل حيث يشارك سالم في مهرجان بييل للشطرنج في سويسرا والمخصص للاعبي الفئة الأولى كما يشارك سالم في بطولة جراند سويس في أوزبكستان إلى جانب استعراض تحضيرات اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي "عطلتنا غير" والتي يشارك النادي في فعالياتها سنويا.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي الشكر إلى جميع أعضاء المجلس على ما قدموه طوال الفترة الماضية والمساهمة بشكل فعال في البطولات والفعاليات التي ينظمها النادي والتي كان آخرها بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، مؤكداً أن النجاحات التي يحققها النادي سواء على مستوى النتائج أو التنظيم للبطولات بمنزلة مسؤولية كبيرة في مواصلة هذه النجاحات وزيادة الإنجازات.

وأضاف أن النادي سيشارك خلال الفترة المقبلة في عدد من البطولات الخارجية سواء على المستوى الدولي أو العربي، معرباً عن أمله في أن يتحقق المطلوب من هذه المشاركة خاصة أن النادي يحظى بدعم كبير من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، مؤكدا أن هذا الدعم لابد أن يترجم إلى مزيد من الإنجازات وهو ما يتم العمل عليه داخل مجلس الإدارة ومع الأجهزة الفنية والإدارية.