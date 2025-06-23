"أبوظبي للغة العربية" يختتم مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2025

أبوظبي في 23 يونيو / وام / اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب، التي أقيمت في العاصمة الصينية خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو 2025، وذلك ضمن جناح دولة الإمارات، الذي نظمته للمرة الأولى وزارتا الخارجية والثقافة.

وجاءت هذه المشاركة في إطار الرؤية الإستراتيجية للمركز والهادفة إلى تعزيز المكانة العالمية للغة العربية، وترسيخ دورها في الحوار الثقافي الدولي، عبر توسيع الشراكات الثقافية، ودعم الحضور المؤسسي في المنصات الدولية، بما يسهم في إبراز العربية لغةً للتواصل الحضاري، ومصدراً للإنتاج المعرفي والثقافي على الساحة العالمية.

واكتسبت مشاركة المركز في معرض بكين أهمية خاصة، نظراً لما يمثله من مكانة مرموقة على خريطة الفعاليات الثقافية الدولية، إذ يصنف ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم بعد فرانكفورت، والأول على صعيد القارة الآسيوية من حيث حجم المشاركات الدولية والبرامج والفعاليات المتخصصة في النشر والمحتوى المعرفي، وقد وصل عدد العارضين المشاركين فيه لهذا العام 1700 عارض، من 80 دولة.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية إن المركز يقوم بدور فعّال في تعزيز حضور اللغة العربية، من خلال مشاريع ثقافية ومبادرات نوعية، تهدف إلى التعريف بذخائر الأدب والعلوم والفكر والمعرفة والثقافة العربية، مؤكدا أن أن مشاركة المركز في معارض الكتاب الدولية تخدم جهوده في إثراء حالة المثاقفة والحوار بين اللغة العربية وثقافات العالم. وأضاف أن المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب خطوة مهمة في سياق التلاقي الثقافي بين الحضارتين العريقتين العربية والصينية، وفرصة جيدة تفتح المجال لمواصلة الحوار المثمر الذي يعزّز من التنوع الثقافي، ويغني الجانبين بالمعرفة والخبرات، ويرسّخ التعاون في سبيل تحقيق مزيد من التطوّر، والازدهار، خاصة أن المشتركات كبيرة بين الثقافتين العربية والصينية.