مدير الديوان الأميري بالفجيرة يبحث مع وفد "الطاقة والبنية التحتية" رفع كفاءة منظومة النقل

الفجيرة في 23 يونيو / وام / عقد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة اجتماعا مع فريق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية لبحث سبل رفع كفاءة منظومة النقل وتخفيف الازدحام المروري.

ضم الوفد المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية، والمهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، والمهندس عبدالرحمن المحمود مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من السياسات والمواضيع المقترحة، وأفضل الممارسات المتبعة لتقليل الازدحام المروري.

كما تمت مناقشة العديد من الحلول والمقترحات لضبط معدل نمو المركبات في الدولة وتخفيف الازدحام المروري، منها تحديث القوانين الحالية واستحداث السياسات، ومشاريع الأعمال التطويرية لشبكة الطرق الاتحادية في الدولة، واستحداث محاور اتحادية جديدة وتوسعة محاور قائمة في الطرق نتيجة للتمدد العمراني للإمارات المتجاورة جغرافياً.

وأشار مدير الديوان الأميري إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير أفضل مقومات جودة الحياة للمواطنين لمواكبة ركب التنمية المستدامة والتطورات المستقبلية في الدولة.

حضر الاجتماع سالم المكسح مدير دائرة الأشغال العامة وحسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة وعبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة.