ختام موسم سباقات رحلة الهجن بثلاث فئات تحت شعار قيض متنومس

دبي في 23 يونيو / وام / اختتم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن موسم سباقات رحلة الهجن في محطته الأخيرة التي أقيمت تحت شعار قيض متنومس وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات.

وشهد السباق ثلاث فئات رئيسية توجت خلالها ويندي من هونغ كونغ بالمركز الأول في فئة وزن الفردة فيما جاءت البولندية باربرة في المركز الثاني والبريطانية لورا في المركز الثالث وفي فئة الوزن المفتوح للسيدات فازت النمساوية آنا لومبي بالمركز الأول تلتها البريطانية أليسون في المركز الثاني ثم البلجيكية آنا هوبير في المركز الثالث وفي فئة الرجال أحرز الفرنسي محمد المركز الأول بينما حصل الهندي صالح على المركز الثاني وجاء المصري بهاء في المركز الثالث.

وقام بتتويج الفائزين سعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بحضور راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع ونتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في المركز.

وأكد سعادة عبدالله حمدان بن دلموك أن السباقات تعكس روح التراث الإماراتي وتبرز قدرة الدولة على تنظيم فعاليات تراثية تجمع بين الأصالة والانفتاح على الثقافات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات تفتح أبوابها للعالم للاطلاع على تراثها من خلال مثل هذه الفعاليات.

وأضاف أن سباقات هذا الموسم كانت بمنزلة احتفاء حي بالهوية الإماراتية، مشدداً على أهمية استمرار تنظيم هذه السباقات كمنصة عالمية للترويج للتراث الثقافي للدولة وتعزيز قيم التعايش والانتماء.