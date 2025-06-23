قطر تدين بشدة الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

الدوحة في 23 يونيو / وام / أدانت دولة قطر الهجوم الإيراني الذي استهدف مساء اليوم قاعدة العديد الجوية.

وأعرب الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وما يتوافق والقانون الدولي.

وأكد الدكتور الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وصدت الصواريخ بنجاح، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع ستصدر بياناً توضيحياً حول ملابسات الهجوم لاحقاً.