البحرين تعلق حركة الملاحة الجوية في أجواء المملكة

المنامة في 23 يونيو/ وام/ أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء المملكة مؤقتًا، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة أن الجهات المختصة تتابع التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدةً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على السلامة.

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