"دبي لرعاية النساء والأطفال "تطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من التنمر الإلكتروني

دبي في 23 يونيو / وام / أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملة توعوية رقمية تحت عنوان "سلامتنا الرقمية" تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني وإشراك المجتمع في صناعة ثقافة وقائية قادرة على التصدي لممارسات التنمر الرقمي وتحفيز الطلبة على تبني الطرق الرقمية الآمنة والسلوكيات الإيجابية كالتسامح والاحترام في الفضاء الإلكتروني وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من التنمر الإلكتروني.

وتضمنت الحملة مسابقة إلكترونية توعوية موجّهة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي من الصف الثالث حتى الصف السابع حيث حققت المسابقة تفاعلًا لافتًا بمشاركة نحو 100 طالب.

وتم تصميم المسابقة عبر منصة Fillout باللغتين العربية والإنجليزية واشتملت على 15 سؤالًا متعدد الخيارات تناولت مفاهيم التنمّر الإلكتروني وسبل الوقاية منه وتم إرسال رابط المشاركة إلى المدارس المعنية مع تخصيص أسبوع كامل لإتاحة الفرصة للطلبة للإجابة والمشاركة بفعالية

ومن جانب آخر أعدت المؤسسة أيضا محتوى توعويا رقميا أرسلته للمشاركين عبر البريد الإلكتروني بعد انتهاء المسابقة موجهة للطلبة وأولياء الأمور بهدف تعزيز المعرفة واستدامة الأثر التوعوي، كما بثت عبر منصاتها الرسمية سلسلة من المنشورات التثقيفية التي ضمت نصائح موجهة للبالغين في المجتمع لتعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع مظاهر التنمر الرقمي والحد من انتشاره.

وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة إننا نؤمن بأن التوعية المبكرة تشكل خط الدفاع الأول ضد كل أشكال العنف ومنها التنمر الإلكتروني الذي يتنامى مع ازدياد استخدام التكنولوجيا من قبل الأطفال واليافعين، مشيرة إلى أنه انطلاقًا من توجيهات قيادتنا الرشيدة نحرص على تفعيل دورنا التوعوي والوقائي لبناء بيئة رقمية آمنة وداعمة للجميع.

واختتمت المؤسسة الحملة بتكريم 10 فائزين تم الإعلان عن أسمائهم مسبقا عبر منصاتها الرقمية حيث تم منح كل فائز بطاقة مشتريات بقيمة 500 درهم مقدمة من مجموعة ماجد الفطيم ليصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 5 آلاف درهم.

