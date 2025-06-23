منتخب الإمارات للرجبي يسجل أفضل مركز في تاريخه بالتصنيف العالمي

دبي في 23 يونيو / وام / أعلن الاتحاد الدولي للرجبي اليوم عن التصنيف الشهري الجديد لمنتخبات العالم، حيث تقدم منتخب الإمارات إلى المركز الـ43 عالمياً، متقدماً 7 مراكز دفعة واحدة مقارنة بآخر تصنيف، والذي كان يحتل فيه المركز الـ50.

وأكد اتحاد الإمارات للرجبي ان هذا المركز يعد الأفضل في تاريخ المنتخب، مشيداً بالأداء المتطور للفريق والنتائج الإيجابية التي انعكست على موقعه في جدول الترتيب العالمي.

ويخوض منتخب الإمارات حالياً التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم للرجبي 2027، المقررة في أستراليا، ضمن فئة 15 لاعباً، حيث نجح مؤخراً في الفوز على نظيره الكوري الجنوبي ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق النهائي للتصفيات، الذي من المقرر أن تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل.