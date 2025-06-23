"عروض صيف الشارقة 2025" تنطلق 1 يوليو

الشارقة في 23 يونيو/ وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي عن انطلاق النسخة الجديدة من "عروض صيف الشارقة 2025"، والتي تقام من 1 يوليو إلى 1 سبتمبر بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومجموعة واسعة من الجهات الحكومية ومراكز التسوق والفنادق.

وتم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الغرفة الكشف عن شخصية "شمسة"، الأيقونة الترويجية الجديدة للعروض، والمصممة لإضفاء أجواء مرحة للعائلات والأطفال، إلى جانب الإعلان عن أبرز الفعاليات والأنشطة الصيفية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية وتجارية مميزة.

حضر المؤتمر سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وجمال بوزنجال المنسق العام لعروض صيف الشارقة وعبدالله البلوشي رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق وفادي مشرّفيه رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب ممثلين عن الشركاء والعديد من المسؤولين والجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، أن "عروض صيف الشارقة" تجسد رؤية الغرفة الطموحة والمستلهمة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة، متوقعًا تحقيق نتائج اقتصادية تفوق العام الماضي الذي سجل عوائد تجاوزت 700 مليون درهم.

من جهته أشار سعادة خالد جاسم المدفع، إلى أن الحملة تمثل انعكاسًا للرؤية الإستراتيجية للإمارة في تقديم تجربة صيفية متكاملة تعزز من جاذبيتها على مدار العام.

بدوره لفت سعادة أحمد عبيد القصير إلى أن حملة عروض صيف الشارقة 2025 تجسد التزام "شروق" بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة صيفية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن العروض الترويجية تسهم بدور فعال في إنعاش القطاع السياحي في الشارقة وتقدم لزوار الإمارة تجربة متكاملة.

وتشمل العروض فعاليات متنوعة مثل مهرجان "مدينة شمسة الترفيهية" للأطفال في مركز إكسبو الشارقة من 15 يوليو حتى 15 أغسطس، إلى جانب تخفيضات تصل إلى 75%، وأكثر من 75 فعالية صيفية وعروض فندقية متنوعة مقدمة من 23 منشأة.

كما تم إطلاق تطبيق ذكي ومنصة إلكترونية شاملة www.shjsummer.ae تتيح للجمهور الاطلاع على جميع العروض، المشاركة في السحوبات الإلكترونية، وإجراء الحجوزات المباشرة للفنادق والمراكز التجارية والفعاليات المختلفة.