عبدالله بن زايد يستقبل رئيسة البرلمان الأوروبي ويبحثان مسارات التعاون المشترك والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 23 يونيو / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي.

ورحب سموه بزيارة معالي رئيسة البرلمان الأوروبي، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والسبل الكفيلة بتعزيزها على مختلف المستويات، بما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

وأشاد سموه بالعلاقات المتنامية والمتطورة التي تجمع بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لاسيما في ضوء الإعلان مؤخراً عن إطلاق مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، وهو ما يعكس الحرص المتبادل على ترسيخ علاقات تعاون إماراتية - أوروبية مزدهرة في مختلف القطاعات.

كما أشاد سموه بعمق العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات اليوم حدثا برلمانيا رفيع المستوى، تضمن جلسة خاصة إماراتية - أوروبية، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي روبيرتا ميتسولا أيضا التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين.

وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

حضر اللقاء معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة محمد إسماعيل السهلاوي سفير الدولة لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.