سلطنة عمان تدين القصف الصاروخي الإيراني على دولة قطر

مسقط في 23 يونيو / قنا / أدانت سلطنة عمان، اليوم، القصف الصاروخي الذي شنته إيران على دولة قطر.

واعتبرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها بثته وكالة الأنباء العمانية، القصف الصاروخي الإيراني لمواقع سيادية في دولة قطر، عملا مرفوضا ومدانا ينتهك سيادة دولة شقيقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتنافى مع سياسة حسن الجوار وينذر بتوسيع رقعة الصراع الذي لا طائل منه سوى مزيد من الأضرار والدمار وتقويض قواعد الأمن والاستقرار وسلامة شعوب المنطقة.

وأعربت الوزارة عن تضامن سلطنة عمان مع دولة قطر وفيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها.

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