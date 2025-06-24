الرئيس الأمريكي يؤكد تضامن بلاده ووقوفها مع دولة قطر

الدوحة في 24 يونيو / وام/ أكد الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال اتصال هاتفي اليوم بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضامن بلاده ووقوفها مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر إن الرئيس الأمريكي شدد على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعيا سمو أمير دولة قطر إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب سموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لفخامة الرئيس الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع دولة قطر وشعبها، مؤكدا سموه جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، والتي أدت إلى عدم وقوع أي وفيات أو إصابات.