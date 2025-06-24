كوريا الجنوبية وإندونيسيا تعززان تعاونهما الاقتصادي والدفاعي

سيؤول في 24 يونيو /وام/ اتفق رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونغ" والرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" في أول محادثة هاتفية بينهما، على تعزيز التعاون في التجارة، والتكنولوجيا، والدفاع، وصناعة الأسلحة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال، تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تأسست بين البلدين في عام 2017.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أن الرئيسين اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والصناعات المستقبلية المتقدمة، التي تعتمد على التحولات الرقمية والخضراء، فضلًا عن الدفاع، وصناعة الأسلحة.

واتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل الوثيق، والعمل معًا لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

-خلا-