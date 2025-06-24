ألمانيا تواصل إجلاء مواطنيها من إسرائيل

برلين في 24 يونيو /وام/ أعلنت ألمانيا اليوم، أن جيشها نقل 179 ألمانيا آخرين من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وزارة الخارجية الألمانية، أن طائرتي إيرباص من طراز "إيه 400 إم"، تنقلان الرعايا الألمان الذين تم إجلاؤهم، هبطتا في مدينة فرانكفورت عقب منتصف الليلة الماضي.

وأقلعت الطائرتان من قاعدة فونشتورف الجوية الألمانية لتنفيذ ما يسمى بالإعادة الدبلوماسية، والتي تواصل الحكومة الألمانية من خلالها تقديم مساعداتها للمواطنين الألمان.

وبحسب البيانات، يستهدف هذا العرض مجددا الأشخاص الأكثر ضعفا الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة إسرائيل، من بينهم العديد من العائلات.

وفي الأيام الأخيرة أتاحت وزارة الخارجية الألمانية بالفعل لأكثر من 460 شخصا العودة عبر العاصمة الأردنية عمان، على متن ثلاث رحلات خاصة، ونقل الجيش الألماني يوم الجمعة الماضي، وللمرة الأولى، 64 ألمانيا جوا مباشرة من إسرائيل.

-خلا-