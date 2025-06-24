بريطانيا تستثمر مليار جنيه استرليني لبناء مركز جديد للأمن البيولوجي

لندن في 24 يونيو /وام/ أعلنت بريطانيا عزمها استثمار مليار جنيه استرليني (1.35 مليار دولار) لإنشاء مركز للأمن البيولوجي؛ بهدف تعزيز جهودها لمنع حدوث وباء في المستقبل من خلال رصد الأمراض الحيوانية عالية الخطورة وغيرها من التهديدات البيولوجية.

وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بأن من المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز الوطني للأمن البيولوجي بشكل كامل عام 2033، أو 2034 بموقع في مقاطعة "سوري" جنوب غرب لندن، والتي تضم مختبرات متخصصة في صحة الحيوان.

وذكرت أن المركز الجديد سيكون جزءًا من شبكة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الأمنية البيولوجية.

-خلا-